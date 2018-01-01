Усик рассказал, когда завершит карьеру
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик сообщил, когда он будет готов повесить перчатки и завершить профессиональную карьеру.
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"Я уже абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, но это не конечная цель. Это лишь один из этапов. Впереди меня ждет следующий шаг, в котором я хочу встретиться с Энтони Джошуа. Наши команды ведут переговоры, я жду, когда это случится.
Некоторые говорят, что я не должен переходить в другую категорию, что я не справлюсь. Но в течение всей своей жизни я сталкивался с тем, что мне предрекали провал. Я готов к новому вызову.
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Мне нужно стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Как только я завоюю титулы, я скажу всем спасибо за участие, завершу карьеру и отправлюсь домой", - цитирует Усика Boxingnews24.
Напомним, уже в эту субботу, 10-го ноября, Александр Усик сразится с Тони Беллью. На кону стоят все четыре чемпионских пояса украинца. Фаворитом букмекеры считают нашего боксера.
Усик и Беллью провели открытые тренировки и забавную дуэль взглядов в преддверии поединка.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Усик - Беллью.
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