Усик рассказал, когда завершит карьеру

Это случится лишь после того, как украинец завоюет все титулы в супертяжелом весе.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик сообщил, когда он будет готов повесить перчатки и завершить профессиональную карьеру.

Читай также: Джошуа не будет драться с Усиком в следующем году

"Я уже абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, но это не конечная цель. Это лишь один из этапов. Впереди меня ждет следующий шаг, в котором я хочу встретиться с Энтони Джошуа. Наши команды ведут переговоры, я жду, когда это случится.

Некоторые говорят, что я не должен переходить в другую категорию, что я не справлюсь. Но в течение всей своей жизни я сталкивался с тем, что мне предрекали провал. Я готов к новому вызову.

Читай также: Абсолютный чемпион: В Сети появился трейлер нового фильма про Усика

Мне нужно стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Как только я завоюю титулы, я скажу всем спасибо за участие, завершу карьеру и отправлюсь домой", - цитирует Усика Boxingnews24.

Напомним, уже в эту субботу, 10-го ноября, Александр Усик сразится с Тони Беллью. На кону стоят все четыре чемпионских пояса украинца. Фаворитом букмекеры считают нашего боксера.

Усик и Беллью провели открытые тренировки и забавную дуэль взглядов в преддверии поединка.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Усик - Беллью.