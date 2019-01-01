Олимпийского чемпиона обвиняют в изнасиловании подростка
51-летнего боксера уже арестовали.
Трехкратный олимпийский чемпиона по боксу Феликс Савон обвиняется в изнасиловании мальчика, которому меньше 12-ти лет.
Читай также: Неизвестные всадили четыре пули в знаменитого боксера
Соответственную жалобу власти Кубы получили от родителей ребенка.
Сообщается, что это не первое подобное преступление кубинца. Ранее его прикрывали сами власти Кубы, не желая порочить честь национального чемпиона.
Полная версия правил