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Олимпийского чемпиона обвиняют в изнасиловании подростка

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51-летнего боксера уже арестовали.
Феликс Савон
Феликс Савон
Getty Images

Трехкратный олимпийский чемпиона по боксу Феликс Савон обвиняется в изнасиловании мальчика, которому меньше 12-ти лет.

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Соответственную жалобу власти Кубы получили от родителей ребенка.

Сообщается, что это не первое подобное преступление кубинца. Ранее его прикрывали сами власти Кубы, не желая порочить честь национального чемпиона.

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Теги: бокс, Феликс Савон, преступление
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Источник: BoxingScene

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