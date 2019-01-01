Олимпийского чемпиона обвиняют в изнасиловании подростка

51-летнего боксера уже арестовали.

Трехкратный олимпийский чемпиона по боксу Феликс Савон обвиняется в изнасиловании мальчика, которому меньше 12-ти лет.

Читай также: Неизвестные всадили четыре пули в знаменитого боксера

Соответственную жалобу власти Кубы получили от родителей ребенка.

Сообщается, что это не первое подобное преступление кубинца. Ранее его прикрывали сами власти Кубы, не желая порочить честь национального чемпиона.