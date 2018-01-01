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Усик: Посмотрите в глаза Беллью, он - злющий

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Украинский боксер поделился мнением о своем сопернике Тони Беллью.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Аболютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал, что рад возможности провести бой против Тони Беллью в Англии.

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“Я вдохновлен этой атмосферой. Когда-то я мог только мечтать о том, чтобы побывать здесь. Я такой довольный, как маленький ребенок, который получил киндер-сюрприз.

Он очень опасный. И рост, и вест такой, как у меня. Вы только посмотрите в его злющие глаза.

На данный момент, он - лучший мой соперник. 

Если мы оба сможем проявить себя, получится очень красивый поединок“, - сказал Усик.

Напомним, бой Усик - Беллью состоится 10 ноября в Манчестере.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко посетит поединок Александра Усика.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью
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