Ломаченко посетит поединок Усик – Беллью

Украинский боксер будет присутстовать в Манчестере.

Британский легковес Энтони Кролла, который в андеркарте поединка Усик - Беллью проведет бой с Дайдом Йорданом, сообщил, что ему очень хотелось бы победить своего соперника на глазах у Василия Ломаченко.

Боксер планирует стать официальным претендентом на пояс WBA, которым владеет украинец.

“Ломаченко - один из лучших боксера мира. И то, что он будет присутствовать в Манчестере - дополнительно мотивирует меня“, - сказал Кролла.

Напомним, бой Усик - Беллью состоится 10 ноября.