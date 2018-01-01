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Ломаченко посетит поединок Усик – Беллью

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Украинский боксер будет присутстовать в Манчестере.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
fightland.vice.com

Британский легковес Энтони Кролла, который в андеркарте поединка Усик - Беллью проведет бой с Дайдом Йорданом, сообщил, что ему очень хотелось бы победить своего соперника на глазах у Василия Ломаченко.

Боксер планирует стать официальным претендентом на пояс WBA, которым владеет украинец.

“Ломаченко - один из лучших боксера мира. И то, что он будет присутствовать в Манчестере - дополнительно мотивирует меня“, - сказал Кролла.

Напомним, бой Усик - Беллью состоится 10 ноября. 

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Тони Беллью
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Источник: XSPORT

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