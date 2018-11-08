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Усик порадовал фанатов магическим трюком

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Теперь ждем от нашего спортсмена магию на ринге в бою против Тони Беллью.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик во время подготовки к бою против Тони Беллью решил немного отвлечься и показать фанатам фокус.

Усик продемонстрировал талант к удержанию предметов. Будем надеяться, что 10-го ноября он также хорошо сможет удерживать пыл Тони Беллью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фокус от Усика

Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17)

Напомним, бой Усик - Беллью состоится 10-го ноября в Манчестере. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Спортсмены уже провели открытые тренировки. Также в преддверии поединка Усик опубликовал роскошное видео о себе и своем сопернике.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью
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