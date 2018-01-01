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Беллью - о противостоянии с Усиком: Это будет кровавый и жесткий бой

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Британец рад, что у него есть возможность сразиться с украинским чемпионом.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Британский боксер Тони Беллью рассчитывает отобрать у чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика все пояса.

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"Я очень рад, что мне предстоит сразиться с Усиком. Это будет кровавый и жесткий бой, по итогу которого я намерен забрать все пояса. Конечно, у меня исключительный соперник. Усик - элитный боксер, который не знает поражений.

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Но я готов к бою, в котором будет боль и кровь. Что касается статуса, то я ни разу в своей карьере не был фаворитом боя, так что меня это не волнует. Безусловно, суперзвезда здесь не я, а Усик", - приводит слова Беллью Sky Sports.

Напомним, что бой Усик – Беллью состоится уже 10-го ноября в Манчестере. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что Усик и Беллью провели открытые тренировки в преддверии боя. 

Сообщалось, что 10 ноября в кинотеатрах Украины состоится премьера фильма про Александра Усика. Трейлер можно посмотреть здесь.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Александр Усик
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