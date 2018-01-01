Усик и Беллью провели открытые тренировки перед поединком в Манчестере

Александр Усик и Тони Беллью продемонстрировали публике свои навыки.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик продемонстрировал публике отличные рефлексы и реакцию на открытой тренировке перед боем с британцем Тони Беллью, который состоится 10 ноября в Манчестере.

При этом, Усик работал довольно таки спокойно, размялся, побоксировал с тенью, работал с Сергеем Лапиным.

А вот экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью весьма интенсивно отработал на лапах со своим тренером Дэйвом Колдуэллом.

Напомним, что бой Усик – Беллью состоится уже 10-го ноября в Манчестере.