Уайлдер: Чувствую себя убийцей

Американец рассказал о своих ощущениях накануне боя с Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдера рассказал о том, в каком состоянии он находится перед боем с Тайсоном Фьюри.

“Знаете, я прекрасно себя чувствую. В последнее время мое самосознание сильно изменилось. Сейчас я чувствую себя киллером – я реально превратился в убийцу.

Что касается Джошуа, то мне нечего ему сказать. Не спрашивайте у меня про Энтони Джошуа. Он был трусом, им он и остается! Сейчас все мои мысли о Тайсоне Фьюри. Я – лучший в мире, так что Тайсон еще не знает, во что он вляпался”,- приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Ранее американец заявил, что перед боем с Фьюри было бы неплохо посоветоваться с Кличко.