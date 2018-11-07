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Уайлдер: Чувствую себя убийцей

Комментариев: 1
Американец рассказал о своих ощущениях накануне боя с Фьюри.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдера рассказал о том, в каком состоянии он находится перед боем с Тайсоном Фьюри.

“Знаете, я прекрасно себя чувствую. В последнее время мое самосознание сильно изменилось. Сейчас я чувствую себя киллером – я реально превратился в убийцу.

Что касается Джошуа, то мне нечего ему сказать. Не спрашивайте у меня про Энтони Джошуа. Он был трусом, им он и остается! Сейчас все мои мысли о Тайсоне Фьюри. Я – лучший в мире, так что Тайсон еще не знает, во что он вляпался”,- приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Ранее американец заявил, что перед боем с Фьюри было бы неплохо посоветоваться с Кличко.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тони Беллью
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  07.11.2018, 21:32
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ВоблаВологда
Фьюри уделает тебя дружок. А потом и трусишку Джошуа)))). Вижу Фьюри абсолютным чемпионом мира, надолго.
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