Усик поделился своим самым ярким воспоминанием о Великобритании

Воспоминание яркое, но, пожалуй, не самое приятное.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал о своем самом ярком воспоминании о Великобритании.

“Я направлялся в аэропорт, как вдруг увидел молодую женщину, лежащую на полу. Я подошел к ней, дабы узнать, все ли с ней в порядке и может ли она подняться. Оказалось, что она была жутко пьяна. Увидев меня, она подняла голову и сказала: “Пошел на х**”. Так что воспоминания о Великобритании у меня действительно яркие”,- приводит слова Усика Daily Star.

Напомним, что бой Усик – Беллью состоится уже 10-го ноября в Манчестере. Ранее украинец успел провести свою тренировку в Англии.