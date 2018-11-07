Переключиться на мобильную версию

Усик поделился своим самым ярким воспоминанием о Великобритании

Комментариев: 1
Воспоминание яркое, но, пожалуй, не самое приятное.
Александр Усик
Александр Усик
skysports.com

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал о своем самом ярком воспоминании о Великобритании.

“Я направлялся в аэропорт, как вдруг увидел молодую женщину, лежащую на полу. Я подошел к ней, дабы узнать, все ли с ней в порядке и может ли она подняться. Оказалось, что она была жутко пьяна. Увидев меня, она подняла голову и сказала: “Пошел на х**”. Так что воспоминания о Великобритании у меня действительно яркие”,- приводит слова Усика Daily Star.

Напомним, что бой Усик – Беллью состоится уже 10-го ноября в Манчестере. Ранее украинец успел провести свою тренировку в Англии.

 

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
ВоблаВологда  (аноним)  07.11.2018, 19:56
Оценка:  0
ВоблаВологда
Это была русская туристка((((.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь