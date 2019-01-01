Тренер Беллью: Если Бриедис смог достать Усика, то и Тони сможет

Колдуэлл не сомневается в успехе своего подопечного.

Дэйв Колдуэлл, являющийся тренером Тони Беллью, поделился своим мнением об Александре Усике, а также оценил шансы британца в этом бою.

“Как и все, Усик пропускает удары и проигрывает раунды, а это значит, что его можно победить. Думаю, будь у Бриедиса больше опыта, он бы победил Усика, так как он вел в этом поединке. Майрис смог достать до него, Тони также должен до него достать.

Тони делает в ринге вещи, которые не всегда заметны любителям бокса. Он отлично умеет ломать ритм противника. Это как раз то, что нужно сделать против Усика”,- приводит слова Колдуэлла IFL TV.

Напомним, что поединок Беллью – Усик состоится 10-го ноября в Манчестере. Украинский чемпион уже успел провести тренировку в Англии.