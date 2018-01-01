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Абсолютный чемпион: В Сети появился трейлер нового фильма про Усика

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Показ фильма запланирован в кинотеатрах на 10 ноября.

Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Уже в эту субботу, 10 ноября, в кинотеатрах Украины состоится премьера фильма про нашего боксера, абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.

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Фильм получил название “Абсолютный чемпион“ и расскажет о пути украинца к завоеванию титулов.

Вашему вниманию трейлер к фильму об Александре:

Отметим, что премьера фильма состоится в преддверии боя между Александром Усиком и Тони Беллью.

Напомним, украинец сразится с британцем 10 ноября в Манчестере. По мнению букмекеров, фаворитом поединка является наш спортсмен.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Усик - Беллью.

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Теги: бокс, Александр Усик, трейлер, фильм
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