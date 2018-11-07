Усик поразил поклонников своими жонглерскими навыками
Александр Усик мог бы стать отличным жонглером, если бы не занимался боксом.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик не только великолепный боец, но и прекрасный жонглер.
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В социальной сети Instagram появилось видео, где наш спортсмен жонглирует тремя шарами и показывает мастер-класс.
Напомним, Александр Усик находится в Манчестере, где готовится к поединку против Тони Беллью.
Бой Усик - Беллью состоится в субботу, 10 ноября. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.
Отметим, что букмекеры считают фаворитом Усика, однако Беллью заявил, что ему не привыкать к подобной ситуации.
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