Усик поразил поклонников своими жонглерскими навыками

Александр Усик мог бы стать отличным жонглером, если бы не занимался боксом.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик не только великолепный боец, но и прекрасный жонглер.

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В социальной сети Instagram появилось видео, где наш спортсмен жонглирует тремя шарами и показывает мастер-класс.

Напомним, Александр Усик находится в Манчестере, где готовится к поединку против Тони Беллью.

Бой Усик - Беллью состоится в субботу, 10 ноября. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что букмекеры считают фаворитом Усика, однако Беллью заявил, что ему не привыкать к подобной ситуации.