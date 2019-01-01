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Усик создал собственный канал на YouTube

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В первом опубликованном видео Александр Усик показал свой тренировочный лагерь.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/lomus_17/

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик завел канал на YouTube под названием USYK17.

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Украинец уже опубликовал первое видео, в котором показал свой тренировочный лагерь в преддверии поединка против британца Тони Белью, на кону которого все чемпионские пояса Усика.

Напомним, что бой Усик - Беллью пройдет в субботу, 10-го ноября, в Манчестере. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Смотрите также фото с тренировки украинца в Манчестере.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью, YouTube, канал, видео
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