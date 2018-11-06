Усик - Беллью: Как украинец в Манчестере готовится к бою
Александр Усик провел тренировку в Манчестере.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик провел тренировку в зале академии бокса Рикки Хаттона в Манчестере.
Смотрите яркие фотографии с подготовки нашего спортсмена в галерее:
Напомним, в субботу, 10 ноября, Александр Усик сразиться с Тони Беллью на Манчестер Арене. На кону стоят все чемпионские пояса украинца.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Усик - Беллью.
Смотрите также яркое видео от Александра Усика, опубликованное в преддверии поединка с Тони Беллью.
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