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Усик - Беллью: Как украинец в Манчестере готовится к бою

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Александр Усик провел тренировку в Манчестере.

Александр Усик
Александр Усик
K2 Promotions

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик провел тренировку в зале академии бокса Рикки Хаттона в Манчестере.

Смотрите яркие фотографии с подготовки нашего спортсмена в галерее:

Напомним, в субботу, 10 ноября, Александр Усик сразиться с Тони Беллью на Манчестер Арене. На кону стоят все чемпионские пояса украинца.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Усик - Беллью.

Смотрите также яркое видео от Александра Усика, опубликованное в преддверии поединка с Тони Беллью.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью, тренировка, фото
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