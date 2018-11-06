Усик - Беллью: Как украинец в Манчестере готовится к бою

Александр Усик провел тренировку в Манчестере.

Александр Усик K2 Promotions

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик провел тренировку в зале академии бокса Рикки Хаттона в Манчестере.

Смотрите яркие фотографии с подготовки нашего спортсмена в галерее:

Напомним, в субботу, 10 ноября, Александр Усик сразиться с Тони Беллью на Манчестер Арене. На кону стоят все чемпионские пояса украинца.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Усик - Беллью.

Смотрите также яркое видео от Александра Усика, опубликованное в преддверии поединка с Тони Беллью.