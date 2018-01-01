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Экс-чемпион мира по боксу скончался во время конкурса по поеданию круассанов

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Марио Мело подавился круассаном.
Аргентинский экс-чемпион мира по боксу Марио Мело
Аргентинский экс-чемпион мира по боксу Марио Мело
twitter.com/prensapinamar

Аргентинский экс-чемпион по боксу Марио Мело решил принять участие в конкурсе по поеданию круассанов на время, однако это закончилось трагедией.

56-летний боксер, который страдал от диабета, подавился круассаном, и врачи скорой помощи не сумели ему помочь. В результате аргентинец скончался, сообщает Todo Noticias.

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"Мужчина съел очень много круассанов и в его организме образовалось препятствие, заблокировавшее дыхательные пути. Это спровоцировало остановку дыхания и сердца", - прокомментировал смерть спортсмена директор больницы Уолтер Сьянсио.

Ранее сообщалось, что в Мексике неизвестные четыре раза выстрелили в знаменитого боксера.

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Теги: бокс, смерть, трагедия
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