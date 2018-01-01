Деревянченко: У Усика нет перспектив в супертяжелом весе
Украинский боксер поделился мнением по поводу предстоящего боя Усик - Беллью.
Боксер Сергей Деревянченко рассказал, что думает о бое Александр Усик-Тони Беллью и оценил шансы украинца в супертяжелом весе.
- Какие шансы Александра Усика против Тони Беллью?
- Беллью высокий, бьющий, технически обученный. Думаю, Усику будет непросто.
Читай также: Беллью рассказал, чем превосходит Усика
- Каким нужно быть Усику в поединке?
- Таким, как с Гассиевым, но встречать его чаще и жестче.
- Какой ваш прогноз на матч?
- Буду болеть за Усика, но его шансы 50/50.
- Какие перспективы Александра Усика в супертяжелом весе?
- Думаю, у него нет перспектив. Саня слишком маленький для этого дивизиона.
Напомним, бой Александр Усик - Тони Беллью состоится 10 ноября.
Полная версия правил