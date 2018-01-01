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Деревянченко: У Усика нет перспектив в супертяжелом весе

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Украинский боксер поделился мнением по поводу предстоящего боя Усик - Беллью.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
niklife.com.ua

Боксер Сергей Деревянченко рассказал, что думает о бое Александр Усик-Тони Беллью и оценил шансы украинца в супертяжелом весе.

- Какие шансы Александра Усика против Тони Беллью?

- Беллью высокий, бьющий, технически обученный. Думаю, Усику будет непросто.

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- Каким нужно быть Усику в поединке?

- Таким, как с Гассиевым, но встречать его чаще и жестче.

- Какой ваш прогноз на матч?

- Буду болеть за Усика, но его шансы 50/50.

- Какие перспективы Александра Усика в супертяжелом весе?

- Думаю, у него нет перспектив. Саня слишком маленький для этого дивизиона. 

Напомним, бой Александр Усик - Тони Беллью состоится 10 ноября

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Александр Усик, Тони Беллью
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Источник: VideoBoxing

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