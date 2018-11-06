Усик в преддверии боя с Беллью опубликовал роскошное видео

Украинский боксер вспомнил самые яркие моменты как своей карьеры, так и своего соперника.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в преддверии боя против британского боксера Тони Беллью опубликовал яркое промо, в котором показал лучшие моменты с участием себя и своего соперника.

“Пять дней до боя. Погнали“, - написал Усик на своей страничке в Instagram.

Напомним, Александр Усик сразится с Тони Беллью в субботу, 10 ноября, а на кону - все чемпионские пояса украинца. Поединок пройдет в Манчестере при переполненных трибунах.

Сообщалось, что на бое будет работать британский рефери.

По мнению букмекеров, преимущество у нашего спортсмена, однако Беллью заявил, что Усик безоговорочный фаворит лишь на бумаге.

Отметим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя Усик - Беллью.