Переключиться на мобильную версию

Усик в преддверии боя с Беллью опубликовал роскошное видео

Комментариев: 1
Украинский боксер вспомнил самые яркие моменты как своей карьеры, так и своего соперника.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в преддверии боя против британского боксера Тони Беллью опубликовал яркое промо, в котором показал лучшие моменты с участием себя и своего соперника.

“Пять дней до боя. Погнали“, - написал Усик на своей страничке в Instagram.

Напомним, Александр Усик сразится с Тони Беллью в субботу, 10 ноября, а на кону - все чемпионские пояса украинца. Поединок пройдет в Манчестере при переполненных трибунах.

Сообщалось, что на бое будет работать британский рефери.

По мнению букмекеров, преимущество у нашего спортсмена, однако Беллью заявил, что Усик безоговорочный фаворит лишь на бумаге.

Отметим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя Усик - Беллью.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
петенька  (аноним)  06.11.2018, 17:17
Оценка:  0
петенька
Кто то будет наказан... Мой пуканчик предполагает, что любитель всего русского...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь