Пакьяо надеется на реванш с Мейвезером в следующем году

Мэнни Пакьяо считает, что в первом поединке Флойд Мейвезер не был убедительным.

Чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо заявил, что бой-реванш с Флойдом Мейвезером может состояться в 2019 году. Филиппинец выразил мнение, что в их первом поединке победитель не был однозначным.

"У нас большие шансы на реванш, поскольку Флойд возвращается. У него бой в декабре, а у меня - в январе. Есть большая вероятность, что помле этих двух поединков мы встретимся для обсуждения реванша.

Я считаю, что реванш нам нужен, чтобы однозначно определить победителя. В прошлый раз победитель не был очевиден. Мейвезер не выбрасывал много ударов, и он победил. У меня была травма плеча, но на этот раз, если реванш состоится, не будет никаких оправданий и отговорок", - цитирует Пакьяо Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Пакьяо в январе встретится с Эдрианом Бронером, а Мейвезер заключил контракт на первый бой ММА, который проведет 31 декабря против японского бойца.