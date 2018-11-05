Хирн рассказал, с кем Джошуа может провести бой

Среди возможных соперников - два американца, британец и болгарин.

Промоутер британского чемпиона мира Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, с кем будет драться его клиент в ближайшее время.

“После того, как Энтони защитит титул WBO, он проведет бой с претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым. Вероятно, претендентом от WBO станет Диллиан Уайт. Я уже четко обозначил, что мы хотим драться с Деонтеем Уайлдером в следующем бою. Но нужно считаться и с Пулевым, он получит свой шанс в конце этого года или в начале следующего.

В данный момент нужно провести защиту по версии WBO, а затем IBF. Разумеется, мы надеемся, что ради объединительного боя их можно будет отложить. Если Фьюри побьет Уайлдера, то вопрос решится сам собой, ведь у Деонтея есть право на незамедлительный реванш. Я патриот, поэтому желаю победы Фьюри, но для карьеры Энтони будет лучше, если выиграет Уайлдер, он - наша главная цель.



Если мы отправимся в Америку, то совершенно точно отдадим предпочтение Джарреллу Миллеру. Но пока ещё ничего не ясно насчет Америки“, — приводит слова Хирна FightNews.

Стоит отметить, что чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа считает Александра Усика фаворитом в бою против Тони Беллью, который состоится 10 ноября в английском Манчестере.

Ранее стало известно, что Энтони Джошуа не будет боксировать с Александром Усиком в следующем году.