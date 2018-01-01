Итальянский боксер умер, так и не выйдя из нокаута

Спортсмену было 49 лет.

Итальянский боксер Кристиан Дагио проиграл свой бой нокаутом, и так и не пришел в себя, скончавшись от травм головы.

26-го октября в Таиланде прошел бой между 49-летним Дагио и местным спортсменом Доном Пареуангом. В 12-м раунде итальянец был отправлен в нокдаун, однако смог подняться и продолжить бой. После этого он пропустил очередную серию ударов, которая отправила его в нокаут.

Кристиана не смогли привести в чувства и отправили в больницу, где он провел несколько дней в коме с серьезным повреждением мозга, после чего умер, не приходя в сознание.

Около 10 лет Дагио жил в Таиланде. Кристиан провел 189 встреч в тайском боксе, 5 боев в ММА и 11 в боксе. Поражение от Пареуанга стало первым для Дагио в профессиональном боксе.