Беллью: Надеюсь, что не вырублю Усика в стартовых раундах

Британский боксер сделал очередное громкое заявление.

Экс-чемпион мира Тони Беллью поделился своим мнением о бое против Усика, а также рассказал о том, что может завершить свою карьеру после этого поединка.

“Я надеюсь, что бой не завершится в стартовых раундах. Ведь если мне удастся снести его своим шикарным ударом в начале боя, это станет для меня настоящей катастрофой, поскольку мне придется продолжить карьеру. А это практически наверняка значит, что жена от меня уйдет. Даже не знаю, что делать в том случае, если победа достанется мне так просто“.

Знаю, мне не стоит так говорить, но я надеюсь, что бой будет очень для меня непростым. И, если честно, уверен, что так оно и будет. Я даже надеюсь, что мне здорово достанется в бою. Ведь иначе я не смогу завершит карьеру. Я понимаю, что нужно завершить карьеру вовремя, но сказать это намного проще, чем сделать. А я не становлюсь моложе. Вот такие дела.

Чувствую себя немного дураком за то, что повелся на этот бой. Ведь у меня все и так прекрасно: спокойная жизнь, любимая жена, семья. Я очень горд собой. У нас прекрасный дом, есть деньги, нет нужды боксировать дальше. Я решил немного побыть эгоистом. Поставил все на кон, даже здоровье. И временами я думаю о том, что это было глупое решение. Ведь на бумаге все выглядит так, что у меня нет шансов даже задеть ударом этого парня. Но у меня есть мечта. И я делаю это ради нее“, - приводит слова британца ESPN.

Напомним, бой между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и британцем Тони Беллью состоится 10 ноября в английском Манчестере.

Ранее сообщалось, что Тони Беллью назвал свое главное преимущество над Александром Усиком.