Усик - о бое с Беллью: Это будет новая ступень для меня

Украинский боксер прибыл в Англию, где уже на этих выходных сразится с Тони Беллью .

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик прокомментировал предстоящий бой с британцем Тони Беллью, а также рассказал о своей поездке в Великобританию.

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“У меня не было проблем с перелетом, все в порядке. В моем тренировочном лагере тоже все хорошо. Чувствую себя отлично, я здоров и уверен. О Беллью я не думаю сейчас. Я только приехал, нужно разместиться, принять душ и покушать. О Тони буду думать в субботу.

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Этот бой будет для меня новой ступенькой. Новый вызов для меня в Великобритании, я хотел этого. В субботу мы все увидим. Я не собираюсь много говорить, ведь такие люди мало делают. Я буду мало говорить и много делать“, - приводит слова Усика Sky Sports.

Напомним, в субботу, 10-го ноября, в Манчестере состоится бой Александра Усика с Тони Беллью. На кону будут стоять все четыре чемпионских пояса украинца.

Букмекеры считают фаворитом нашего спортсмена. Отметим, что поединок будет судить Терри О’Коннор из Великобритании.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя.

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