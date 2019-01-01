Беллью рассказал, чем превосходит Усика

Британский боксер уверен в себе.

Бывший чемпион мира по версии WBC Тони Беллью в преддверии поединка против Александра Усика приоткрыл свой план на бой.

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"Я сражаюсь с кем-угодно. Эти слова мне сказал еще давным-давно Андре Уорд. Он сказал: "Ты ведь знаешь, что я тебя очень сильно уважаю? Я уважаю тебя за то, что ты готов драться с любым соперником". Понимаете, он сказал это, а я и не думал, что он знает, кто я вообще такой.

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Пока меня будут помнить, как бойца, который готов сражаться с любым соперником и не боится быть избитым – вот мое самое большое мое преимущество. Посмотрим, хочет ли Усик драться также, как и я. Если да, то впереди нас ожидает один из лучших боев в истории", - приводит слова Беллью Sky Sports.

Напомним, бой Усик - Беллью состоится в Манчестере 10 ноября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Отметим, что согласно прогнозам букмекеров, Александр Усик является фаворитом поединка.

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