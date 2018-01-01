АИБА получила нового президента и убрала две олимпийские категории у мужчин

Любительский бокс остался под угрозой исключения из олимпийской семьи.

В Москве на проходящем конгрессе Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) состоялись выборы нового президента организации, победу в которых одержал узбекистанец Гафур Рахимов. Его кандидатуру поддержали 86 делегатов из 137.

Помимо Рахимова на пост президента претендовал глава Азиатской конфедерации бокса Серик Конакбаев из Казахстана.

В ближайшее время стоит ожидать реакцию МОК на избрание Рахимова, так как раньше МОК рекомендовал Рахимову не избираться на пост президента AIBA из-за того, что функционер проходит по уголовным спискам ФБР. МОК даже грозил исключением бокса из видов спорта, представленных на Олимпийских играх.

Рахимов уже заявил, что готов покинуть свой пост, если из-за этого возникнет опасность исключения бокса из программы Олимпийских игр. Хватит ли этого, узнаем в ближайшее время.

А пока же на конгрессе было принято решение об изменении весовых категорий в программе Летних олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио (Япония).

В мужском боксерском турнире награды будут разыгрываться уже не в десяти, а в восьми весовых категориях — до 52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг и свыше 91 кг. В то же время было увеличено количество весовых категорий у женщин (с трех до пяти), и на ОИ-2020 борьба за награды у них пойдет в категориях до 51 кг, 57 кг, 60 кг, 69 кг и 75 кг.