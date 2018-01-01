Постол: Ожидал от соперника большего

Украинец прокомментировал свою победу над Озгулом.

Экс-чемпион мира в суперлегком весе по версии WBC Виктор Постол поделился впечатлениями от проведенного поединка с Сиаром Озгулом.

“В целом я очень доволен боем. Я провел 10 раундов и показал, что нахожусь в хорошей форме. Результат был очевиден.

Честно говоря, я ожидал большего от своего соперника. Я думал он будет идти только вперед, а на деле оказалось совсем наоборот: он провелосипедил весь бой и немножко побаивался”,- приводит слова Постола Luckypunch.net.

Напомним, что Постол одержал победу по очкам, тем самым реабилитировавшись за поражение от Тэйлора.