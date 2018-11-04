Усик отправился в Англию на бой с Беллью под музыку из Бригады

Александр Усик совсем скоро встретится в ринге с Тони Беллью.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик отправился на бой с Тони Беллью.

Украинец улетел в Англию, где проведет первую защиту своих титулов в поединке против Тони Беллью.

Сначала в фан-аккаунте Усика появилось видео дороги в аэропорт, снятое под музыку из сериала Бригада и подписью “По дороге в Англию“.

А позже появилось фото из аэропорта, где запечатлен Усик с командой.

Напомним, бой Усик - Беллью состоится в Манчестере 10 ноября. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка. Согласно прогнозам букмекеров, Александр Усик является фаворитом поединка.