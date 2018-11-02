Ломаченко: Мой отец - игрок, а я - его XBOX или Playstation

Василий Ломаченко объяснил, почему не смотрит бой своего будущего соперника.

Украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко заявил, что ему не обязательно смотреть бой своего соперника Хосе Педрасы, потому что это делает его отец.

Ломаченко привел оригинальную ассоциацию, сравнив своего отца и тренера с игроком, а себя назвал его игрой.

"Я не помню Педрасу на Олимпиаде-2008, но помню, что в полуфинале чемпионата мира в 2009 году в Милане он боксировал с Альбертом Салимовым. С парнем, который победил меня в 2007 году. Отец показал мне бой Педраса – Салимов и я считаю, что судьи были неправы, россиянин выиграл тот поединок.

Я видел один его бой в аматорах, но не смотрел поединки против Джервонты Девиса или Рэя Бельтрана. Видел только короткие выдержки с моментами по несколько секунд. Скоро мы с отцом посмотри все его бои и изучим стиль.

Но, на самом деле, мне не нужно смотреть бои соперника, это делает мой отец. Он изучает стиль, а потом, исходя из этого, подбирает мне спарринг-партнеров, объясняет мне, нужно делать на тренировках. Я говорил, что мой отец игрок, а я его игра: XBOX или SonyPlaystation. Так и есть - он играет в игру", - цитирует Ломаченко ESPN.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что для него откроются многие двери после боя с Хосе Педрасой.