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Кличко может вернуться в ринг, чтобы побить рекорд Формана

Комментариев: 2
Владимир Кличко не против стать самым возрастным чемпионом мира.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО), который завершил профессиональную карьеру в августе 2017 года, раздумывает над громким возвращением в ринг.

42-летний украинец утверждает, что находится в отличной форме, и если сумеет ее сохранить, то вновь будет боксировать и побьет рекорд Джорджа Формана.

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"Для возвращения в бокс должны быть веские основания. Что-то экстраординарное... Даже невероятное... Я все еще в отменной форме, но не знаю, насколько долго смогу поддерживать себя в таких же кондициях.

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Но если мне выполнится 45-46 лет, а форма никуда не денется, то я обязательно подумаю над тем, чтобы обновить рекорд – стать самым возрастным чемпионом мира в хэвивейте. Я имею в виду, что для меня осталась только одна мотивация – побить рекорд Формена. Придет время, и я хорошенько задумаюсь над этим", - приводит слова Кличко vringe.com.

Напомним, украинский боксер Владимир Кличко был признан лучшим боксером 21 века в своей весовой категории.

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Теги: бокс, Владимир Кличко, рекорд, Джордж Форман
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Источник: vringe.com

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Комментариев (2)
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bimba08    03.11.2018, 15:29
Оценка:  +1
bimba08
Бой за кресло мэра?
ВоблаВологда  (аноним)  03.11.2018, 15:28
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Лучше не надо(((((.
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