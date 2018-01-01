Усик опережает Ломаченко в борьбе за звание Боксер года

Александр Усик может получить престижную награду.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) может стать обладателем звания Боксер года по версии авторитетного издания Boxing Scene.

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В нынешнем году украинец одержал две громкие победы. На пути к завоеванию трофея Всемирной суперсерии бокса (WBSS) Усик в тяжелом бою выиграл у латвийца Майриса Бриедиса (23-1, 19 КО) по решению судей, а в финале одолел россиянина Мурата Гассиева (26-1, 19 КО).

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Впереди у Александра еще один поединок против британца Тони Беллью, на кону которого все 4 чемпионских пояса украинца. Бой состоится 10 ноября в Манчестере, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция.

Отметим, что если Усик одолеет Беллью, то однозначно получит награду Боксер года.

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Среди претендентов на это звание есть еще один украинец - Василий Ломаченко (11-1, 9 КО), который в этом году выиграл у Хорхе Линареса. Впереди у Ломаченко объединительный бой против Хорхе Педрасы (25-1, 12 КО), который состоится 8 декабря в Нью-Йорке.

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За звание Боксера года также поборются японец Нойя Инуэ (17-0, 15 КО), выступающий в наилегчайшем весе, и два супертяжеловеса – Энтони Джошуа (22-0, 21 KO) из Великобритании и Деонтей Уайлдер (40-0, 39 KO) из США.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко опустил Александра Усика на третье место в собственном рейтинге лучших боксеров мира.

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