Прошла процедура взвешивания перед боем Постол - Озгул

Украинец оказался легче своего соперника.

Бывший чемпион мира в суперлегком весе Виктор Постол и его соперник Сиар Озгул прошли процедуру взвешивания перед поединком.

По ее итогам украинский боксер оказался легче чуть легче - 63,050 кг.

Вес представителя Турции - 63,070 кг.

Бой Постол - Озгул пройдет в рамках вечера бокса в Шотландии, 3 ноября.

Ранее сообщалось, что Виктор Постол стал запасным боксером Всемирной боксерской суперсерии.