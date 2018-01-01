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Прошла процедура взвешивания перед боем Постол - Озгул

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Украинец оказался легче своего соперника.
Виктор Постол
Виктор Постол
boxing-mma.com

Бывший чемпион мира в суперлегком весе Виктор Постол и его соперник Сиар Озгул прошли процедуру взвешивания перед поединком.

По ее итогам украинский боксер оказался легче чуть легче - 63,050 кг. 

Вес представителя Турции - 63,070 кг.

Бой Постол - Озгул пройдет в рамках вечера бокса в Шотландии, 3 ноября.

Ранее сообщалось, что Виктор Постол стал запасным боксером Всемирной боксерской суперсерии.

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Теги: бокс, Виктор Постол
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Источник: facebook.com

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