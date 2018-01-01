Прошла процедура взвешивания перед боем Постол - Озгул
Украинец оказался легче своего соперника.
Бывший чемпион мира в суперлегком весе Виктор Постол и его соперник Сиар Озгул прошли процедуру взвешивания перед поединком.
По ее итогам украинский боксер оказался легче чуть легче - 63,050 кг.
Вес представителя Турции - 63,070 кг.
Бой Постол - Озгул пройдет в рамках вечера бокса в Шотландии, 3 ноября.
Ранее сообщалось, что Виктор Постол стал запасным боксером Всемирной боксерской суперсерии.
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