Бельтран считает, что Ломаченко победит Педрасу
Мексиканец заявил, что Педраса не доставит проблем украинцу.
Бывший чемпион мира в легком весе Раймундо Бельтран поделился мнением по поводу предстоящего боя Хосе Педраса - Василий Ломаченко.
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- Хосе Педраса сможет доставить проблемы Василию Ломаченко своими действиями?
- Я не думаю.
- Как, по Вашему мнению, пройдет поединок?
- Ломаченко уважает своего противника, но он победит его.
- Может ли травма украинского боксера повлиять на результат?
- У Василия есть умения и стиль. Его стиль достаточно хорошо для того, чтобы победить в этом бою.
Напомним, бой Педараса - Ломаченко пройдет 8 декабря.
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