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Бельтран считает, что Ломаченко победит Педрасу

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Мексиканец заявил, что Педраса не доставит проблем украинцу.
Раймундо Бельтран
Раймундо Бельтран
itrboxing.com

Бывший чемпион мира в легком весе Раймундо Бельтран поделился мнением по поводу предстоящего боя Хосе Педраса - Василий Ломаченко.

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- Хосе Педраса сможет доставить проблемы Василию Ломаченко своими действиями?

- Я не думаю.

- Как, по Вашему мнению, пройдет поединок?

- Ломаченко уважает своего противника, но он победит его.

- Может ли травма украинского боксера повлиять на результат?

- У Василия есть умения и стиль. Его стиль достаточно хорошо для того, чтобы победить в этом бою.

Напомним, бой Педараса - Ломаченко пройдет 8 декабря.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, Раймундо Бельтран
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