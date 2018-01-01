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Большой бокс в кинотеатрах?!

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Александр Усик пригласил посмотреть его бой в кинотеатрах.
Большой бокс в кинотеатрах?!

Совсем скоро, 10 ноября, состоится грандиозный поединок украинского боксера Александра Усика и британского боксера Тони Белью. На кону боя будут стоять все четыре чемпионских пояса Александра Усика: по версиям WBC, IBF, WBO, WBA и пояс журнала The Ring. Бой состоится в Манчестере, и конечно же огромное число украинских болельщиков хотели бы увидеть этот поединок в режиме реального времени.

Поэтому абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик на своей странице в Facebook пригласил болельщиков посмотреть его бой против Тони Белью в кинотеатрах: "Приглашаю вас 10 ноября в кинотеатры страны на трансляцию моего боя против Тони Белью. Только в кинотеатре вы сможете ощутить полный эффект присутствия на ринге. На кону все мои пояса, это слишком много, чтобы пропустить это событие!"

TicketsBox, как единственный билетный сервис, у которого есть возможность продавать билеты в кино, предлагает воспользоваться этой уникальной возможностью и посмотреть прямую трансляцию боя Александра Усика и Тони Белью в кинотеатрах Батерфляй Космополит и Батерфляй Ультрамарин.

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Теги: Александр Усик, Тони Беллью, бокс
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