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Кроуфор стал боксером года по версии WBO, а поражение Ковалева признали сенсацией года

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Всемирная боксерская организация подвела итоги года.
Теренс Кроуфорд (справа)
Теренс Кроуфорд (справа)
Boxing Scene

В Панаме состоялся очередной съезд руководства Всемирной боксерской организации (WBO), на котором подвели итоги года, до конца которого еще два месяца.

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Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО) был признан лучшим боксером 2018 года. В этом году Кроуфорд провел два поединка: вначале 9 июня американец завоева пояс WBO в бою с Джеффом Хорном, а уже 13 октября защитил титул в поединке с Хосе Бенавидесом.

Лучшим боем года организация признала поединок Шо Кимура – Косэй Танака, который прошел 24 сентября в Японии.

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Главной сенсацией года было названо поражение чемпиона в среднем весе Сергея Ковалева в поединке против Элейдера Альвареса.

Нокаутом года, по версии организации, признан нокаут в бою Анхель Акоста – Абрахам Родригес.

Ранее сообщалось, что в Украине основали первую в мире Лигу женского бокса.

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Теги: WBO, бокс, Теренс Кроуфорд, итоги года
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