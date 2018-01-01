Кроуфор стал боксером года по версии WBO, а поражение Ковалева признали сенсацией года
В Панаме состоялся очередной съезд руководства Всемирной боксерской организации (WBO), на котором подвели итоги года, до конца которого еще два месяца.
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Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО) был признан лучшим боксером 2018 года. В этом году Кроуфорд провел два поединка: вначале 9 июня американец завоева пояс WBO в бою с Джеффом Хорном, а уже 13 октября защитил титул в поединке с Хосе Бенавидесом.
Лучшим боем года организация признала поединок Шо Кимура – Косэй Танака, который прошел 24 сентября в Японии.
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Главной сенсацией года было названо поражение чемпиона в среднем весе Сергея Ковалева в поединке против Элейдера Альвареса.
Нокаутом года, по версии организации, признан нокаут в бою Анхель Акоста – Абрахам Родригес.
Ранее сообщалось, что в Украине основали первую в мире Лигу женского бокса.
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