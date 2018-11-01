В Украине основали первую в мире Лигу женского бокса

Первый бой наша команда проведет в Киеве против Польши.

На официальной пресс-конференции организаторы Лиги женского бокса рассказали о создании проекта и анонсировали первый матч между украинской командой U.Lions и командой Польши, который пройдет 19 декабря в Киеве во Дворце Спорта.

Лига женского бокса – это первый подобный проект как в Украине, так и в мире, который объединит на одном ринге спорт и яркое шоу, а также покажет, что женский спорт может покорять сердца тысяч зрителей. В рамках Лиги будут проходить бои между украинской командой и спортсменками других стран. Украину на турнире представит команда U.Lions, в состав которой вошли титулованные и опытные спортсменки Национальной сборной Украины.

Подробнее об идее проекта на пресс-конференции 1 ноября рассказали его основатели - президент Лиги женского бокса и главный тренер команды U.Lions Владимир Богатыренко, вице-президент проекта и генеральный менеджер команды Мирослава Пеганова, капитан команды U.Lions Иванна Крупеня.

Мирослава Пеганова отметила, что женский бокс всегда находился за спиной "мужского".

"Нашим спортсменкам традиционно уделяли гораздо меньше внимания, чем мужчинам. Хотя у девушек тоже есть весомые награды, как на украинском, так и на международном уровнях. Спортивные достижения девушек не вызывают никаких сомнений, что является заслугой Федерации бокса Украины, Министерства молодежи и спорта, кропотливой работы их тренеров и клубов. Поэтому задача Лиги - показать эти достижения зрителям и помочь спортсменкам стать известными", - комментирует Мирослава Пеганова.

Тренер Владимир Богатыренко представил украинскую команду U.Lions. В ее состав вошли 9 титулованных украинских спортсменок - Анна Охота, Татьяна Коб, Иванна Крупеня, Снежана Холодкова, Екатерина Роговая, Анна Охрей, Анна Лысенко, Мария Боруца, Татьяна Шевченко.

Как отмечает тренер, U.Lions – это не просто профессионалы бокса, но и харизматичные лидеры, со своим характером, готовые делиться своими эмоциями и заряжать публику.

Возглавила команду известная спортсменка Иванна Крупеня - многократная чемпионка Украины и международных турниров, финалистка чемпионатов Европы, мастер спорта по дзюдо, боец ​​ММА.

"Для нас это очень патриотический проект. Ведь мы представляем команду Украины, мы хотим показать силу нашего спорта. Наши спортсмены действительно умеют работать, тренироваться ради результатов и победы. Я думаю, что это отличный шанс для Украины еще раз громко заявить о себе на международной боксерской арене, развеять определенные стереотипы и показать, что мы стоим гораздо большего. В то же время, Лига женского бокса важна для каждого из нас лично. Потому что это возможность удовлетворить собственные амбиции, прославиться и заработать себе имя", - делится Иванна Крупеня.

Организаторы отметили, что в 2019 планируется проведение еще 3 матчевых встреч с командами разных стран. А в 2020 году у проекта появится возможность выхода на международный уровень.