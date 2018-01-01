Усик - Беллью: на бое будет работать британский рефери

Третьим человеком в ринге станет британский судья Терри О’Коннор.

Определился рефери, который будет работать в ринге на запланированном на 10 ноября в Манчестере поединке между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула "почетного" чемпиона мира по версии WBC в дивизионе Тони Беллью.

Третьим человеком в ринге станет британский судья Терри О’Коннор, сообщает Sky Sports.

Интересно, что этот судья должен был обслуживать состоявшийся в сентябре прошлого года поединок между Джозефом Паркером и Хью Фьюри, однако команда новозеландского боксера подала протест.

Связано это было с тем с тем, что О’Коннор до боя Фьюри с Паркером работал на двух последних боях британца. В итоге, рефери в ринге будет исполнять Маркус Макдоннел, а сам О'Коннор занял место бокового судьи.