Переключиться на мобильную версию

Усик - Беллью: на бое будет работать британский рефери

Комментариев: 0
Третьим человеком в ринге станет британский судья Терри О’Коннор.
Александр Усик - Тони Беллью
Александр Усик - Тони Беллью

Определился рефери, который будет работать в ринге на запланированном на 10 ноября в Манчестере поединке между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула "почетного" чемпиона мира по версии WBC в дивизионе Тони Беллью.

Третьим человеком в ринге станет британский судья Терри О’Коннор, сообщает Sky Sports. 

Интересно, что этот судья должен был обслуживать состоявшийся в сентябре прошлого года поединок между Джозефом Паркером и Хью Фьюри, однако команда новозеландского боксера подала протест.

Связано это было с тем с тем, что О’Коннор до боя Фьюри с Паркером работал на двух последних боях британца. В итоге, рефери в ринге будет исполнять Маркус Макдоннел, а сам О'Коннор занял место бокового судьи.

Поделись:
Теги: Тони Беллью, Александр Усик, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь