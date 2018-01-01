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Майки Гарсия отказался от чемпионского пояса из-за желания встретиться с Ломаченко

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Американец рассказал, почему вынужден был оставить пояс IBF в легком весе.
Майки Гарсия
Майки Гарсия
Boxingscene.com

Американец Майки Гарсия рассказал, почему ему пришлось отказаться от пояса IBF в легком весе.

"Мы не смогли заключить соглашение с Комми, потому что, очевидно, у меня впереди очень много больших боев на горизонте.

Люди знают о моем интересе к поединку с Эрролом Спенсом в полусреднем весе, но есть также бои в 135, 140 и 147 фунтов, которые очень интересны для меня, и мы пытаемся решить, что лучше для нас сейчас", - сказал Гарсиа ESPN.

"Мы бы хотели достичь соглашения с IBF и Комми, но у них есть свои правила, а нужно было быстро договориться о бое, нам же нужно время. Я желаю всего лучшего для Coмми и его соперника.

Сейчас мы планируем бой в январе или феврале. Все будет зависеть от того, что нам предложат. Мы будем искать то, что лучше для нас. Мы хотим дать фанам большие бои. Спенс нас интересует, но также я заинтересован в поединках с Ломаченко или Пакьяо", - добавил Майки.

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Теги: Майки Гарсия, бокс
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