Усик – Беллью: онлайн трансляция боя

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик проведет поединок с Тони Беллью. Читай текстовую онлайн трансляцию боя Усик – Беллью на нашем сайте.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) встретится с экс-обладателем титула WBC Тони Беллью (30-2-1, 20 КО).

Украинский боксер, как и последние шесть встреч, проведет бой на территории соперника – в Манчестере.

По мнению букмекеров, фаворитом данного поединка считается украинец. Так, на победу Усика принимают ставки с коэффициентом 1,14. Успех Беллью оценивается в 5,5, а ничья – в 26,0.

Последние бои Усика:

21.07.2018 Усик – Гассиев (UD 12 в пользу Усика)

27.01.2018 Усик – Бриедис (MD 12 в пользу Усика)

09.09.2017 Усик – Хук (TKO 10 в пользу Усика)

08.05.2017 Усик – Хантер (UD12 в пользу Усика)

17.12.2016 Усик – Мчуну (KO 9 в пользу Усика)

Последние бои Беллью:

05.05.2018 Беллью – Хэй (TKO 5 в пользу Беллью)

04.03.2017 Беллью – Хэй (TKO 11 в пользу Беллью)

15.10.2016 Беллью – Флорес (TKO 3 в пользу Беллью)

29.05.2016 Беллью – Макабу (TKO 3 в пользу Беллью)

12.12.2015 Беллью – Мастернак (UD 12 в пользу Беллью)

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая будет доступна в этой статье 10-го ноября. Ориентировочное начало поединка – в 23:30 по киевскому времени.

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