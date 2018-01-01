Усик – Беллью: прогноз и ставки букмекеров на бой

Букмекеры определили фаворита противостояния Усик – Беллью.

Прогноз на бой Усик – Беллью от букмекеров Getty Images

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) проведет бой с экс-обладателем титула WBC Тони Беллью (30-2-1, 20 КО). На кону будут стоять все чемпионские пояса украинца.

Усик, как и последние шесть встреч, будет драться на территории соперника. В этот раз поединок пройдет в Манчестере (Великобритания).

По мнению букмекеров, фаворитом данного поединка считается украинец.

Так, на победу Усика принимают ставки с коэффициентом 1,14. Успех Беллью оценивается в 5,5, а ничья – в 26,0.

Напомним, поединок Усик – Беллью состоится 10 ноября. Ориентировочное начало встречи – в 23:30 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя.

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