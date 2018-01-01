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Усик – Беллью: где смотреть бой

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Александр Усик 10 ноября проведет поединок с Тони Беллью в Манчестере. Узнайте, где можно посмотреть бой Усик – Беллью.
Где смотреть бой Усик – Беллью
Где смотреть бой Усик – Беллью
Getty Images

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) 10 ноября проведет первый бой после завоевания всех поясов. Соперником украинца станет экс-обладатель титула WBC Тони Беллью (30-2-1, 20 КО).

Наш боксер, как и последние шесть встреч, будет сражаться на территории соперника – в Манчестере (Великобритания).

В Украине в прямом эфире встречу Усик – Беллью покажет телеканал Интер. Также его можно будет увидеть по Sky Sports.

А на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя Усик – Беллью.

По мнению букмекеров, фаворитом данного поединка считается украинец. Так, на победу Усика принимают ставки с коэффициентом 1,14. Успех Беллью оценивается в 5,5, а ничья – в 26,0.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью, где смотреть
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