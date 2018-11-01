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Беллью: Люди думают, что я - хороший плацдарм для Усика перед встречей с Джошуа

Комментариев: 2
Тони Беллью привык к тому, что его не считают фаворитом в поединке.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Британский боксер Тони Беллью прокомментировал предстоящий бой с Александром Усиком, на кону которого стоят 4 чемпионских пояса украинца.

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“Не знаю, почему, но люди думают, что я - хороший плацдарм для Усика перед встречей с Джошуа. Но давайте просто посмотрим, чем закончится этот бой. В люом случае, Усику нужно пройти через меня, чтобы думать о бое с Энтони.

Если вспомним, то практически все считали, что Дэвид Хэй отправит меня спать, так что это знакомая ситуация. Все думали, что я буду жертвой в первом бою с Хэймейкером, но я закрыл рот скептикам.

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Сейчас происходит то же самое. На бумаге Усик является безоговорочным фаворитом, однако для меня это не в новинку“, - приводит слова Беллью BoxingScene.

Напомним, бой Усик - Белью пройдет 10-го ноября в Манчестере. В андеркарде выступит еще один украинец - Дмитрий Митрофанов, который сразится с нидерландцем Джино Кантерсом.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Александр Усик
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Источник: BoxingScene

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Комментариев (2)
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*******    01.11.2018, 16:22
Оценка:  -1
*******
При всем уважении к Усику, ну нечего ему делать в супертяжах, его там просто переедут и не заметят
vladimir30kh    01.11.2018, 15:47
Оценка:  0
vladimir30kh
Нехай переможе сильніший. Белью молодець. за нього болітиму
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