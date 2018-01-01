Неизвестные всадили четыре пули в знаменитого боксера

Хорхе Лара находится в критическом состоянии.

Известный мексиканский боксер Хорхе Лара (29-1-2, 21 КО) находится в больнице в критическом состоянии.

Читай также: Легенда Ливерпуля поведал историю о том, как впервые убил человека

Как сообщает ESPN Deportes, в спортсмена всадили четыре пули. Инцидент произошел во вторник, 30-го октября, в городе Гвадалахара (Мексика). Очевидцы этого происшествия утверждают, что несколько вооруженных людей гнались за боксером, а после выстрелов скрылись на двух автомобилях.

По неподтвержденным данным, две пули попали Ларе в область легких, одна прошла сквозь гениталии и застряла в ягодице, а еще одна пуля повредила хребет.

Читай также: В Бразилии нашли тело футболиста, которого жестоко пытали перед смертью

Напомним, Хорхе Лара потерпел первое поражение на профессиональном ринге в апреле 2018 года. Он был отправлен в нокаут доминиканским боксером Клаудио Марреро на 30-й секунде стартового раунда.

Ранее сообщалось, что колумбийского футболиста застрелили из-за женщины.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.