Гассиев показал свои футбольные навыки
Мурат Гассиев доказал своим фанатам, что умеет не только боксировать.
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA и IBF Мурат Гассиев продемонстрировал подписчикам в Instagram свои футбольные навыки.
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Боксер, который недавно сделал операцию на травмированном плече, умеет отлично набивать футбольный мяч, что он доказал всем на видео.
“Просмотр в Баварию“, - подписал публикацию Гассиев.
Напомним, в последнем поединке Мурат Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии. Именно во время этого боя россиянин травмировал плечо.
Гассиев также отметил, что до сих пор не смотрел повтор этой встречи и у него нет такого желания.
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