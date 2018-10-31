Гассиев показал свои футбольные навыки

Мурат Гассиев доказал своим фанатам, что умеет не только боксировать.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA и IBF Мурат Гассиев продемонстрировал подписчикам в Instagram свои футбольные навыки.

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Боксер, который недавно сделал операцию на травмированном плече, умеет отлично набивать футбольный мяч, что он доказал всем на видео.

“Просмотр в Баварию“, - подписал публикацию Гассиев.

Напомним, в последнем поединке Мурат Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии. Именно во время этого боя россиянин травмировал плечо.

Гассиев также отметил, что до сих пор не смотрел повтор этой встречи и у него нет такого желания.

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