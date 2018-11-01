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Усик - Беллью: На вечер бокса продали 95% билетов

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На поединок украинского чемпиона уже продано более 20 тысяч билетов.
Александр Усик и Тони Беллью
Александр Усик и Тони Беллью
Getty Images

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик сразиться с британцем Тони Беллью. Поединок состоится 10-го ноября в Манчестере, и на кону все 4 чемпионских пояса украинца.

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Как сообщает klitschko-brothers.com, на данный момент продано уже более 20 тысяч билетов, что составляет около 95% вместимости Манчестер Арены, на которой пройдет это событие. Учитывая, что арена вмещает в себя всего 21 тысячу зрителей, можно утверждать, что Усик будет защищать титулы при переполненных трибунах.

Стоимость билетов на вечер бокса составляет от 40 до 800 фунтов (от 1 500 до 29 000 тысяч гривен), самые дешевые билеты были раскуплены спустя несколько часов после старта продал.

Отметим, что в андеркарде боя Усик - Беллью выступит еще один украинец - Дмитрий Митрофанов, который сразится с нидерландским чемпионом Джино Кантерсом.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью, билеты
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Источник: klitschko-brothers.com

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ANDREICH    01.11.2018, 13:07
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ANDREICH
Й гопака танцює й по рилу б'є бо наш
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