Митрофанов выступит в андеркарте боя Усик – Беллью

Соперником украинского боксера будет чемпионом Нидерландов.

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов выйдет на ринг в андеркарте шоу Matchroom Boxing 10 ноября перед боем Александра Усика с Тони Беллью. Соперником Дмитрия станет чемпион Нидерландов в среднем весе Джино Кантерс, сообщает компания K2 Promotions.

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Примечательно, что в случае победы над Кантерсом клиент промоутера Эгиса Климаса Митрофанов подпишет контракт с компанией братьев Кличко K2 Promotions.

Напомним, 10 ноября в Манчестере состоится бой между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и британским боксером Тони Беллью. На кону будут все четыре чемпионских пояса украинца.

Усик в процессе подготовки к этому бою провел необычную тренировку под водой, а Беллью уже скинул более 13 килограмм.

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