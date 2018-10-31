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Митрофанов выступит в андеркарте боя Усик – Беллью

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Соперником украинского боксера будет чемпионом Нидерландов.
Дмитрий Митрофанов
Дмитрий Митрофанов
instagram.com/mitrofanow/

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов выйдет на ринг в андеркарте шоу Matchroom Boxing 10 ноября перед боем Александра Усика с Тони Беллью. Соперником Дмитрия станет чемпион Нидерландов в среднем весе Джино Кантерс, сообщает компания K2 Promotions.

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Примечательно, что в случае победы над Кантерсом клиент промоутера Эгиса Климаса Митрофанов подпишет контракт с компанией братьев Кличко K2 Promotions.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 листопада в Манчестері абсолютний чемпіон у важкій вазі Олександр Усик захищатиме титули в поєдинку з екс-чемпіоном світу Тоні Беллью. В андеркарді шоу Matchroom Boxing у ринг вийде відомий український боксер Дмитро Митрофанов (2-0, 1 КО) @mitrofanow. Суперником Дмитра буде Чемпіон Нідерландів у середній вазі Джино Кантерс (5-2, 3 КО). У разі перемоги над Кантерсом клієнт менеджера Егіса Клімаса @klimasmanagement Митрофанов підпише промоутерський контракт з компанією братів Кличкiв “K2 Promotions“. 🥊

Публикация от K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine)

Напомним, 10 ноября в Манчестере состоится бой между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и британским боксером Тони Беллью. На кону будут все четыре чемпионских пояса украинца.

Усик в процессе подготовки к этому бою провел необычную тренировку под водой, а Беллью уже скинул более 13 килограмм.

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Теги: бокс, Дмитрий Митрофанов, Александр Усик, Тони Беллью
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