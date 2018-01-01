Фьюри признался, что редактировал страницу Кличко в Википедии
Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO Тайсон Фьюри рассказал о том, что редактировал страницу Владимира Кличко в Википедии.
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"Да, это правда, я вносил изменения на странице Кличко в Википедии, пока меня не забанили. Я это делал, Википедия - публичный сайт, где любой желающий может написать то, что ему вздумается.
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Там можно и мой профиль отредактировать, но я этого никогда не делал, хотя кто-то делает. Там постоянно пишут, что я ушел на пенсию, но это ложь. Видимо, кто-то сильно хочет, чтобы это случилось. Возможно, кто-то из Лондона", - сказал Фьюри в интервью BT Sport.
What a story! 😂@Tyson_Fury used to edit @Klitschko's Wikipedia page on the regular... until he got banned! 😳pic.twitter.com/2fjLEtXarO— BT Sport (@btsport) 31 октября 2018 г.
Ранее Тайсон Фьюри поведал историю о том, как победил Владимира Кличко в сауне.
Напомним, ближайший бой Тайсона Фьюри состоится 1 декабря против Деонтея Уайлдера. Боксеры уже провели дуэль взглядов.
Вашему вниманию также расписание главных поединков в 2018 году.
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