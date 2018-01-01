Ломаченко опустил Усика на третье место в собственном списке лучших боксеров мира

Василий Ломаченко пересмотрел собственную версию топ-5 боксеров мира.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко месяц назад представил собственный список лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, в котором поставил своего соотечественника Александра Усика на второе место.

Однако теперь Ломаченко считает, что Усик занимает третье место в списке лучших.

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"Считаю, что Майки Гарсия - №5 в мировом рейтинге "паунда". Четвертый - Энтони Джошуа, третий - Саша Усик, Канело Альварес находится на 2-м месте, а Теренс Кроуфорд, безусловно, - 1-ый.

Почему я не включил себя в список? Ну, они и так знают, на каком я месте", - приводит слова Ломаченко Boxing Scene.

Напомним, Василий Ломаченко 8 декабря проведет объединительный бой с чемпионом WBO Хосе Педрасой.

Ранее сообщалось, что украинец провел открытую для прессы тренировку.

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