Ломаченко опустил Усика на третье место в собственном списке лучших боксеров мира
Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко месяц назад представил собственный список лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, в котором поставил своего соотечественника Александра Усика на второе место.
Однако теперь Ломаченко считает, что Усик занимает третье место в списке лучших.
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"Считаю, что Майки Гарсия - №5 в мировом рейтинге "паунда". Четвертый - Энтони Джошуа, третий - Саша Усик, Канело Альварес находится на 2-м месте, а Теренс Кроуфорд, безусловно, - 1-ый.
Почему я не включил себя в список? Ну, они и так знают, на каком я месте", - приводит слова Ломаченко Boxing Scene.
Напомним, Василий Ломаченко 8 декабря проведет объединительный бой с чемпионом WBO Хосе Педрасой.
Ранее сообщалось, что украинец провел открытую для прессы тренировку.
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