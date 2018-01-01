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Богачук отправил Монтеса в нокаут: видео фееричной победы украинца

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Сергей Богачук выиграл бой в первом раунде, отправив соперника в нокаут на отметке 1 минута 50 секунд.

Сергей Богачук и Роналд Монтес
Сергей Богачук и Роналд Монтес
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Украинский боксер Сергей Богачук нокаутировал колумбийского соперника Роналда Монтеса в первом раунде, тем самым завоевав свою одиннадцатую победу в одиннадцати поединках на профиринге.

Вашему внимание видео феноменальной победы украинского спортсмена:

Смотрите также видео фантастической победы украинской теннисистки Элины Свитолиной над Слоан Стивенс в финальном матче Итогового турнира WTA.

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Теги: бокс, Сергей Богачук, видео, нокаут
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