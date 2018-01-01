Богачук отправил Монтеса в нокаут: видео фееричной победы украинца

Сергей Богачук выиграл бой в первом раунде, отправив соперника в нокаут на отметке 1 минута 50 секунд.

Сергей Богачук и Роналд Монтес instagram.com/360boxingpromotions/

Украинский боксер Сергей Богачук нокаутировал колумбийского соперника Роналда Монтеса в первом раунде, тем самым завоевав свою одиннадцатую победу в одиннадцати поединках на профиринге.

Вашему внимание видео феноменальной победы украинского спортсмена:

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