Богачук отправил Монтеса в нокаут: видео фееричной победы украинца
Сергей Богачук выиграл бой в первом раунде, отправив соперника в нокаут на отметке 1 минута 50 секунд.
Украинский боксер Сергей Богачук нокаутировал колумбийского соперника Роналда Монтеса в первом раунде, тем самым завоевав свою одиннадцатую победу в одиннадцати поединках на профиринге.
Вашему внимание видео феноменальной победы украинского спортсмена:
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