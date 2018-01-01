Украинец Богачук одержал 11 досрочную победу на профиринге
Украинский боксер легко расправился с Монтесом.
Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук (11-0, 11 КО) в главном событии вечера от промоутера Тома Леффлера в Калифорнии одержал победу над колумбийцем Роналдом Монтесом (18-11, 16 КО).
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Судьбу поединка решил левый хук, который украинец приземлил в голову Монтеса в первом раунде. Колумбиец оказался на канвасе и уже не встал.
Это 11-я досрочная победа 23-летнего Богачука в 11 боях на профиринге.
Ранее сообщалось, что тренер Головкина Абель Санчес расхвалил перспективного украинского подопечного Сергея Багачука.
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