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Украинец Богачук одержал 11 досрочную победу на профиринге

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Украинский боксер легко расправился с Монтесом.
Сергей Богачук (слева)
Сергей Богачук (слева)
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Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук (11-0, 11 КО) в главном событии вечера от промоутера Тома Леффлера в Калифорнии одержал победу над колумбийцем Роналдом Монтесом (18-11, 16 КО).

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Судьбу поединка решил левый хук, который украинец приземлил в голову Монтеса в первом раунде. Колумбиец оказался на канвасе и уже не встал.

Это 11-я досрочная победа 23-летнего Богачука в 11 боях на профиринге.

Ранее сообщалось, что тренер Головкина Абель Санчес расхвалил перспективного украинского подопечного Сергея Багачука.

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Теги: бокс, Сергей Богачук, победа, Украина
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