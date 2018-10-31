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Джошуа не будет драться с Усиком в следующем году

Комментариев: 2
Промоутер британца рассказал о планах боксера на 2019 год.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа не собирается драться с украинским боксером Александром Усиком в 2019 году.

О планах британца на будущий календарный год рассказал его промоутер Эдди Хирн, сообщает BoxingNews24.

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Хирн заявил, что Джошуа вернется на ринг 13 апреля и сразится с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером. Бой пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Второй бой британец планирует провести летом в США против еще одного американца - Джарелла Миллера.

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В конце 2019 года Энтони проведет бой с обязательным претендентом на титул IBF - болгарином Курбатом Пулевым на одном из стадионов Соединенного Королевства. 

Таким образом, несмотря на сообщения ряда СМИ, в 2019 году бой Джошуа - Усик не состоится. Отметим, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в следующем году планирует дебютировать в супертяжелом весе.

Напомним, 10 ноября в английском Манчестере состоится поединок между Александром Усиком и Тони Беллью. Отметим, что украинский спортсмен считает, что этот бой - самый короткий путь к поединку против Энтони Джошуа.

При этом соперник украинца Тони Беллью заявил, что у Усика не хватает габаритов для боя с Джошуа.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Эдди Хирн, Александр Усик
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Комментариев (2)
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ВоблаВологда  (аноним)  31.10.2018, 10:57
Оценка:  0
ВоблаВологда
Опечатка))). С Джошуа выйдет победитель боя Уайлдер-Фьюри, собственно цыгану победу нагадали)))).
ВоблаВологда  (аноним)  31.10.2018, 10:50
Оценка:  0
ВоблаВологда
Этого боя не будет никогда, он и не нужен. Усик должен работать в своем весе. А с Джошуа выйдет победитель боя Уайлдер-Джошуа, и в этом бою победителем я вижу Фьюри.
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