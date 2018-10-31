Джошуа не будет драться с Усиком в следующем году
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа не собирается драться с украинским боксером Александром Усиком в 2019 году.
О планах британца на будущий календарный год рассказал его промоутер Эдди Хирн, сообщает BoxingNews24.
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Хирн заявил, что Джошуа вернется на ринг 13 апреля и сразится с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером. Бой пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли.
Второй бой британец планирует провести летом в США против еще одного американца - Джарелла Миллера.
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В конце 2019 года Энтони проведет бой с обязательным претендентом на титул IBF - болгарином Курбатом Пулевым на одном из стадионов Соединенного Королевства.
Таким образом, несмотря на сообщения ряда СМИ, в 2019 году бой Джошуа - Усик не состоится. Отметим, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в следующем году планирует дебютировать в супертяжелом весе.
Напомним, 10 ноября в английском Манчестере состоится поединок между Александром Усиком и Тони Беллью. Отметим, что украинский спортсмен считает, что этот бой - самый короткий путь к поединку против Энтони Джошуа.
При этом соперник украинца Тони Беллью заявил, что у Усика не хватает габаритов для боя с Джошуа.
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