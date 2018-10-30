Гассиев: Бой с Усиком не пересматривал, да и такого желания у меня нет

Российский боксер рассказал о причинах своего поражения в бою против украинца Александра Усика.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев рассказал о том, почему он проиграл украинцу Александру Усику.

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“Поединок закончился, я пошел в раздевалку, переоделся, затем сдал допинг-тест и пошел на пресс-конференцию. Потом поехал в свой номер в отель. Попытался уснуть, но не смог. Спать совсем тогда не хотелось, и я до утра просидел в номере. Утром встретился со своей командой, а на следующий день вылетел домой во Владикавказ.

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Пересматривал ли бой с Усиком? Нет еще. Честно говоря, у меня пока нет такого желания… На самом деле я редко пересматриваю свои бои – даже если выиграл. Просто не люблю смотреть свои бои, не знаю почему.

Во время боя с Усиком я порвал связки. Не помню точно – во втором или третьем раунде. В одном из моментов почувствовал резкую боль в плече. Рука стала вялой, и больно было бить.

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Не думаю, что это стало решающим фактором. Конечно, это сказалось на ходе боя, но, в целом, Александр был готов лучше, чем я. В итоге, он переиграл меня технически. Все мои ошибки было явно видно, и сейчас мне есть над чем работать.

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Моя вина в поражении, конечно – я ведь в ринге. Может я где-то что-то недослушал… В общем, всю ответственность я беру на себя. Я виновен“, - приводит слова Гассиева sovsport.ru.

Напомним, после боя с Александром Усиком Мурат Гассиев сделал операцию на плече и на восстановление ему потребуется около полугода. Также сообщалось, когда россиянин вернется в ринг.

Отметим, что украинский чемпион Александр Усик готовится к бою с Тони Беллью, который состоится в субботу, 10 ноября, в Манчестере (Англия).

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